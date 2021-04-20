УЕФА не будет исключать из турниров под своей эгидой команды, которые создали Европейскую Суперлигу. В полуфиналы турниров УНФА попали 5 команд-основателей.

В УЕФА предложили футбольным клубам одуматься, так как в финальные стадии Лиги чемпионов попали три команды, которые вошли в Суперлигу - мадридский "Реал", лондонский "Челси" и "Манчестер Сити". В 1/2 финала Лиги Европы должны сыграть "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

УЕФА не рассматривает вопрос об исключении клубов из своих турниров на этой неделе, матчи на следующей неделе состоятся.

Читайте также, футболисты клубов Европейской Суперлиги не смогут играть за свои сб орные на Чемпионатах мира и Европы. Квалификация на европейские соревнования должна проводиться по спортивному принципу, и каждый может соревноваться со всеми.

Кроме того, 12 команд топ-чемпионатов Англии, Испании и Италии создали собственный турнир - Европейскую Суперлигу, не подчиняющуюся УЕФА. Поединки будут проходить так, чтобы команды имели возможность выступать и в своих национальных турнирах.

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