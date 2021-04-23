У ніч на 26 квітня у м. Прип`яті Франківський театр зіграє виставу "Нація" в рамках акції CHORNOBYL-35 [ Редактировать ]
До 35-річчя Чорнобильської трагедії у ніч з 25 на 26 квітня у м. Прип`яті відбудеться мистецька Акція Chornobyl-35.
О 01:23 за київським часом, у момент ядерного вибуху на Чорнобильській АЕС, актори Івано-Франківського драматичного театру запаллять свічки пам'яті та зіграють дев’яносту виставу драми-реквієм "Нація" за твором Марії Матіос режисера Ростислава Держипільського.
"Дев’яносту виставу НАЦІЯ в рамках акції CHORNOBYL-35 Івано-Франківський театр зіграє у Прип’яті – там, де професійна відповідальність тодішніх рятівників переросла в неусвідомлену мужність перед невидимою смертю. А діти з покоління тодішніх названих і неназваних героїв через чверть століття стали насмерть у двобої з видимим ворогом на Сході. НАЦІЯ кується у випробуваннях. Як і сьогодні", – підкреслила Марія Матіос.
"Ми грали її для українців і цілого світу – на висоті 2028 метрів, у різних містах і селах, у визволених містечках опаленого війною Сходу, у прифронтовій зоні. А тепер – у зоні відчуження.
Драма-реквієм "Нація" – як молитва за душі героїв-ліквідаторів, за мучеників історії… Як сповідь, котра дає спокій і прощення. Бо тільки з любові народжується нове чисте життя. Народжується НАЦІЯ", – наголосили актори театру.
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