Олексій Навальний припинив голодування через застереження лікарів [ Редактировать ]
Олексій Навальний припиняє голодування. Як зазначив ув'язнений політик, на цьому наполягають його особисті лікарі. Днями вони отримали результати обстеження, яке опозиціонеру зробили в цивільній лікарні.
Навальний голодував із 31 березня, вимагав належного медичного забезпечення через погіршення стану здоров'я. Днями Росією прокотилися численні акції протесту на підтримку політика, затримали понад півтори тисячі активістів.
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