Олексій Навальний припиняє голодування. Як зазначив ув'язнений політик, на цьому наполягають його особисті лікарі. Днями вони отримали результати обстеження, яке опозиціонеру зробили в цивільній лікарні.

Навальний голодував із 31 березня, вимагав належного медичного забезпечення через погіршення стану здоров'я. Днями Росією прокотилися численні акції протесту на підтримку політика, затримали понад півтори тисячі активістів.