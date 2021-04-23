Іще одна "Астра-Зенека". В Україну прибула чергова партія всесвітньовідомої вакцини. Майже 370 тисяч доз. Щоправда, цього разу не індійського, а південнокорейського виробництва. Препарат дістався нам безоплатно у рамках програми "КОВАКС". Хто отримає імунітет до коронавірусу цього разу - розкаже Лариса Зубенко.

Триста шістдесят сім тисяч двісті доз. Саме стільки вакцини отримала сьогодні Україна за програмою "КОВАКС". Препарат обіцяють одразу розподілити по всіх регіонах.

Лотта Сильвандер, голова представництва ЮНІСЕФ в Україні:

Істотною перевагою отримання вакцин через механізм COVAX, є те, що всі вони - безкоштовні. Ми також простежимо, щоб заклади охорони здоров'я України були забезпечені необхідною кількістю холодильників і приміщень для безпечного зберігання вакцин.

Гійом Симонян, керівник програми ВООЗ із питань надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я:

Уряди, приватні установи, організації ООН, міжнародні організації надають допомогу Україні. Вона серед 92 держав світу, які одержують протиковідні вакцини безоплатно. Всесвітня організація охорони здоров'я вдячна за таку глобальну підтримку.

Пріоритетні групи, люди старші за 65 та вже вакциновані "КОВІШИЛДом". Таке призначення для нової партії сироватки. У МОЗ ще раз наголосили, перерва між першою та другою дозою має бути не більше ніж дванадцять тижнів.

Тож ті, хто вакцинувався один раз, мають звернутися до кабінетів щеплення вдруге. І південнокорейська "СК Біо" підходить для другої дози. Бо розробник у препаратів один - "АстраЗенека", тому і склад препаратів однаковий.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:

Незалежно від країни-виробника це один і той самий продукт, вроблений за одною технологією і є взаємозамінним. Тому ідентичний склад, ідентична вакцина, один продукт, тому вони можуть і чергуватись при проведенні щеплень. Першу можемо зробити зроблену на індійському майданчику, другу на корейському майданчику.

Загалом, у рамках програми "КОВАКС", Україна має отримати щонайменше вісім мільйонів безоплатних доз вакцин. І наступні поставки в Мінхорони здоров'я очікують уже найближчим часом.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України: