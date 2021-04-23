"Оскар" по-новому. У Лос-Анджелесі тривають останні приготування до церемонії вручення кінонагороди. Але коронавірус змінив і формат, і навіть місце проведення.

Що саме буде тепер по-іншому? Дмитро Анопченко з місця подій.

Славнозвісний Голлівудський бульвар цими днями мало нагадує той "мурашник", на який ці кілька кварталів щороку перетворюються в дні "Оскара". Вулиця напівпорожня, жодних туристів, лише місцеві. Величезний плакат анонсує, що церемонія (хоч і з запізненням), все ж таки відбудеться.

Однак не у звичному місці, яке завдяки телетрансляціям глядачі впізнавали з першого погляду. У Каліфорнії надзвичайно жорсткі карантинні норми і зібрати в приміщенні навіть обмежену кількість учасників влада так і не дозволила, довелося шукати альтернативу.

Ну і ось тепер, уперше в історії, нове місце проведення церемонії - Лос-Анджелеська залізнична станція. Ви здивуєтеся, але гості та номінанти будуть навіть не всередині будівлі, а на вулиці згідно з "ковідними" обмеженнями.

Захід просто неба дасть змогу зібрати хоча б півтори сотні учасників. Та і цього замало! Частині номінантів доведеться дивитися трансляцію онлайн. І не особисто, а через інтернет, дякувати кіноакадемії, якщо статуетка дістанеться саме їм.

На самому майданчику (де зараз встановлюють декорації) знімати категорично заборонено, охорона навіть не дозволяє фотографувати на мобільний; якщо кадри "зіллють" у соцмережі, людям не так цікаво буде дивитися, і це "обвалить" рейтинги - побоюються організатори.

Тому все, що змогла розшукати преса лише ось ці ескізи, які дають зрозуміти, якою стильною і водночас незвичною буде атмосфера.

Здавалося б, "залізнична станція" - ну що це за місце для проведення церемонії? Але з'ясувалося, що голлівудські кіношники (що продюсери, що режисери, що оператори) дуже добре це місце знають, адже тут було знято багато фільмів.

З найвідоміших - "Темний лицар: народження легенди", для якого вокзал перетворили на залу суду; "Спіймай мене, якщо зможеш" з Леонардо ДіКапріо, коли станція в кіно стала розкішним банком, який пограбує герой. І навіть "Янголів Чарлі" знімали теж тут - ніхто і не зрозумів, що більшість подій у фільмі відбувається в приміщенні, через яке в будні щодня проходять сотні пасажирів.

Доступ на станцію для них поки що частково обмежили. Локація нова, і частина людей, поспішаючи на потяги, навіть не знає, що поруч із коліями вручатимуть найпрестижнішу кінопремію, а парковки і зали очікування перетворять на місце проведення розкішної вечірки для переможців.

Тож найближчими днями все тут кардинально зміниться, адже вже в неділю - церемонія.