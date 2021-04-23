Найбільший відтік інвестицій в Україні: якими можуть бути наслідки? [ Редактировать ]
Україна пережила найбільший відтік інвестицій за останні двадцять років. Такі висновки за підсумками минулого року зробили в Національному банку. І цьогоріч ситуація не поліпшилася. До того ж значно знизився попит на облігації внутрішньої держпозики. У чому причини? І якими можуть бути наслідки? Відповіді шукала Ірина Розова.
Латати діри в держбюджеті позиками Україні не вперше. Та за останній час до невизначеності МВФ із зовні, вдарило по економіці й з середини. Продаж облігацій внутрішньої позики у квітні два тижні поспіль був провальним.
Ми всі спостерігаємо серіал, коли українська влада ходить по світу й думає у кого позичити кошти.
1-1,6 млрд гривень (раніше середнє залучення становило близько 10 млрд гривень).
Так, за цінні папери держава отримала усемеро менше грошей проти середніх показників минулих періодів. Утім ті, хто займається інвестиціями кажуть: робити висновки - зарано.
Сергій Фурса, інвестиційний банкір:
Во-первых, иностранцы были испуганы, испуганы военной эскалацией и они решили повременить, более того, многие из них выходили и продавали, а украинские игроки ждали просто повышения ставки национального банка.
4,6 млрд гривень. За останній тиждень ситуація з продажем ОВДП покращилася. Утричі. Втім експерти кажуть - дохідність, яку мають отримати інвестори з цінних паперів, доведеться виплачувати з того ж держбюджету, який і так - у дефіциті.
Тетяна Острікова, експерт з економічних питань:
Це все створює додаткове навантаження на державний бюджет і безумовно нам би було легше і дешевше позичати кошти, якби ми отримали дуже чіткий сигнал від Міжнародного валютного Фонду, що він не боїться позичати Україні кошти, що в нас будуть виконуватися реформи.
При цьому й закордонні інвестори сміливіше вкладали би в українську економіку. Але головних питань, на вирішення яких очікують у МВФ, попри нещодавній турборежим парламентаріїв на порядку денному наразі немає.
Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":
Ми працюємо над прийняття відповідних рішень, це стосується й антикорупційного законодавства і стосується питань судової реформи, але ще раз повторюю ми повинні їх ці рішення прийняти правильними, а не такими як ну скажімо хотілося б бачити тому чи іншому нашому міжнародному партнеру.
Попри все, у монобільшості впевнені: українська економіка має запас міцності і проблема із залучення коштів на погашення державного боргу для України не стане критичною.
Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":
Пікова дата з виплати державного боргу приходиться в цьому році на вересень і робимо все можливе, Міністерство фінансів робить усе можливе, аби ці перемовини завершилися і врешті-решт транш був отриманий.
У тому, що затримки грошей від МВФ не критичні для української економіки - кажуть і експерти. А от інвесторів навряд чи вдасться втримати.
Тетяна Острікова, експерт із економічних питань:
Але ми бачимо, що зростає інфляція, національний банк вже підвищив облікову ставку до 7,5 відсотків, відповідно через політичні й військові ризики, інвестори зайняли таку очікувальну позицію, коли я кажу інвестори я маю на увазі тих нерезидентів, або тих представників інвестиційних банків закордонних, які вкладають кошти в українські боргові цінні папери.
Завдання отримати гроші від МВФ якомога швидше на контролі в самого Президента. Днями його радник Олег Устенко заявив: переговори йдуть активно. Тож влада сподівається отримати транш до вересня.
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