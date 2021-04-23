У п'ятницю, 23 квітня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" депутат від партії "Європейська солідарність" Ніна Южаніна розповіла, що лише 25% українців отримали допомогу у вигляді 8 тисяч гривень.

Наступні всі заходи, які буде приймати держава, абсолютно не будуть сприйматися людьми, і не будуть виконуватись. Хоча треба інші інструменти для того, щоб допомагати людям побороти цю пандемію і допомогти побороти її фінансово, перш за все. А грошей немає.

"У нас ще й така ситуація, що якщо ми почнемо розбирати попередні виплати, що були в грудні-січні, ми зрозуміємо, що у нас переважна більшість населення навіть не знають про виплати, не знають, як їх отримати. Я питаю, чому лише тільки 247 163 підприємців отримали по 8 тисяч гривень? Це 25%. Тому, що в програмі "Дія", де вони мали зареєструватися, в iPhone вона не працювала весь цей період. Це все те, що призвело до того, що навіть ті, хто бажав - не отримали. Крім того, 243 заявок не було задоволені, тому зо люди щось не так зробили", - додала вона.

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