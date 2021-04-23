В пятницу вечером, 23 апреля, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" владелец сети магазинов медицинского оборудования Алексей Давыденко жестко прокомментировал вечеринку депутата Николая Тищенко.

"У меня есть три тезиса, которые я коротко сформулирую. Тезис первый: я с уважением отношусь к работе Минэкономики сегодня, но я хочу сказать, что так как бизнес может не выбирать слова на счет политиков, то вам это будет не очень комфортно слышать. Благодаря тому, что мы видим на экранах, вы, извините, сидите "обосранные". Не вы в этом виноваты! Вы сегодня отвечаете за кого-то, кто это делает от имени всей власти", - сказал Давыденко.

Также бизнесмен обратился к народному депутату от "Слуги народа" Роксолане Пидласе.

"Я вам не верю! Всеобщий "одобрямс" всегда приводит к беспределу. Если бы такая, как вы, на фракции встали и сказали: "Я сегодня отсюда не уйду, пока мы не проголосуем за исключение этого депутата (Николая Тищенко - ред.)", - сказал он.

Также Давыденко отметил: "Что касается депутата-ресторатора... Каждый из вас ресторатор всю жизнь! Вы видели эти праздники, у вас гуляли в ресторанах... Но нет! Ты - организатор всего этого, идешь и в разгар карантина устраиваешь цирковое представление на всю страну! Второй раз за год!".

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко организовал вечеринку для своей жены во время жесткого карантина в Киеве. Позже он извинился за то, что "позволил себе вызывающий поступок".