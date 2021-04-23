Ресторанный бизнес: больше 30% людей потеряли работу - Сергей Трахачев [ Редактировать ]
В пятницу, 23 апреля, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" президент Украинской ресторанной ассоциации Сергей Трахачев рассказал, как карантин повлиял на ресторанный бизнес.
Я не могу говорить про всех предпринимателей. Могу говорить о ресторанном бизнесе. По сравнению с 2019 годом, мы можем с уверенностью говорить, что каждый третий из тех, кто в 2019 году работал в ресторанном бизнесе, на сегодняшний день там не работает. Т.е. потеряли работу больше 30% тех, кто еще в 2019 году работал в этой сфере. Потеря огромная. Потери в людях - это самые большие и самые страшные потери. Потому что потери в деньгах, выручке - они, на самом деле, - тоже большие, составляют порядка 50%, но это вещи восполнимые. А вот люди - история гораздо более сложная.
Также он высказался о помощи от государства.
"Что касается помощи. На самом деле никакой реальной помощи нет. Это первый тезис. Второй о помощи в виде 8000 гривен. Когда это произошло в первый раз - это было хорошо, мы год ходили с требованием: "если ты закрываешь - то плати". Первые 8 тысяч получили ровно половина из предпринимателей. Это было хорошо. Это был первый и единственный шаг, когда власть показала, что что-то сделала, кроме запретов", - сказал он.
Текущие 8 тысяч оцениваются по-другому: как подачка, как замыливание глаз. Они не решают никакой проблемы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
У бюджеті на виплати передбачено менше, ніж півтора мільярда гривень
Депутат від партії "Європейська солідарність" Ніна Южаніна розповіла, що лише 25% українців отримали допомогу у вигляді 8 тисяч гривень
Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" стала стратегическим партнером проекта развития Национального заповедника "Хортица"
Заявок на 8 тисяч гривень подали більше підприємців, ніж передбачено у держбюджеті
Підприємці Львова офіційно працевлаштовують підлітків на роботу. Це і кав'ярні, і салони краси, й IT-комапнії. Соціальний проєкт покликаний навчити школярів цінувати зароблені гроші та менше часу проводити за ґаджетами