В пятницу, 23 апреля, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" президент Украинской ресторанной ассоциации Сергей Трахачев рассказал, как карантин повлиял на ресторанный бизнес.

Я не могу говорить про всех предпринимателей. Могу говорить о ресторанном бизнесе. По сравнению с 2019 годом, мы можем с уверенностью говорить, что каждый третий из тех, кто в 2019 году работал в ресторанном бизнесе, на сегодняшний день там не работает. Т.е. потеряли работу больше 30% тех, кто еще в 2019 году работал в этой сфере. Потеря огромная. Потери в людях - это самые большие и самые страшные потери. Потому что потери в деньгах, выручке - они, на самом деле, - тоже большие, составляют порядка 50%, но это вещи восполнимые. А вот люди - история гораздо более сложная.

Также он высказался о помощи от государства.

"Что касается помощи. На самом деле никакой реальной помощи нет. Это первый тезис. Второй о помощи в виде 8000 гривен. Когда это произошло в первый раз - это было хорошо, мы год ходили с требованием: "если ты закрываешь - то плати". Первые 8 тысяч получили ровно половина из предпринимателей. Это было хорошо. Это был первый и единственный шаг, когда власть показала, что что-то сделала, кроме запретов", - сказал он.

Текущие 8 тысяч оцениваются по-другому: как подачка, как замыливание глаз. Они не решают никакой проблемы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.