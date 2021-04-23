Народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Павленко у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" заявив, що влада повноцінно не підтримує підприємців під час жорсткого карантину.

"Влада не хоче визнати своїх помилок, і не хоче зрозуміти, що відсутня цілісна програма, як захистити державу в умовах пандемії. Тобто, даємо 8 тисяч гривень (допомоги підприємцям - ред.), але при цьому вносимо зміни щодо отримання субсидій, і закладаємо ці вісім тисяч як той дохід, який позбавляє родину субсидій. Однією рукою даємо, іншою забираємо", - каже депутат.

Павленко відзначив, що замість того, аби дотримуватися карантину, і забезпечити його підтримку законним способом, зараз "уряд самоусунувся і переклав всю відповідальність на місцеві органи влади".

"На жаль, протягом цього року уряд провалив свою роботу. Уряд замість реальних програм допомоги і захисту людей, економіки, на жаль встановлював речі які носили каральний, обмежувальний характер, і як показала практика не для всіх людей. І це дуже обурює суспільство", - додав депутат.