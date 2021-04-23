"Колоссальная разница": медик из Украины рассказал, как в Польше борются с коронавирусом [ Редактировать ]
Украинский медик Анатолий Лякишев, который уехал работать в Польшу, в пятницу вечером во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" рассказал, почему украинские медики будут и дальше уезжать из страны, и как в Польше борются с коронавирусом.
"Здесь врачей ждут, потому что в Польше нет такой катастрофы с кадрами, как в Украине сейчас. По условиям работы - тут колоссально все отличается. Это и оснащение, и оборудование, и медикаменты, страховка врача и медработника, чего нет априори в Украине. Я не понимаю, как за второй год коронавируса, в Украине не застраховали медработников", - отметил медик.
По словам Лякишева, в Польше делают все, чтобы медработники оставались в стране и не уезжали.
"Разница в зарплате медиков в Украине и в Польше от 4 до 7 раз, как минимум. Если сравнить работу на скорой помощи в Украине и зарплату, то это 4 тысячи гривен и плюс какие-то доплаты, то в Польше это ставка от 1 тысячи долларов. Примерно 28-30 тысяч гривен. Это колоссальный разрыв, который не знаю, как описать", - говорит медик.
Медик также рассказал, что те специалисты, которых "вынудили иммигрировать в другие страны, не вернуться".
"Как минимум, Украина отстает даже от Польши на лет 10-15. Врачи и медработники не вернуться из-за зарплаты, которую 100 процентов не приравняют к европейкой. И медработника в Европе ценят намного больше, чем в Украине", - говорит медик.
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