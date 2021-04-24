Генпрокуратура Турции объявила в международный розыск основателя криптовалютной биржи Thodex Фарука Фатиха Озера. Об этом сообщает агентство Anadolu.

21 апреля одна из крупнейших турецких криптобирж Thodex внезапно объявила о прекращении всех операций на бирже на 5 дней из-за нехватки финансового обеспечения для продолжения операций. Из-за остановки торгов сотни тысяч инвесторов потеряли возможность вывести деньги. Вкладчики заподозрили биржу в мошенничестве и обратились в правоохранительные органы.

Власти заблокировали счета компании, а полиция провела обыск в ее главном офисе в Стамбуле. В рамках уголовного дела задержали 62 человека, еще 16 разыскивают.

Суд выдал ордер на арест 27-летнего главы Thodex Фарука Фатиха Озера за "создание организации в целях мошенничества и совершения преступления с использованием информационных систем, банков или кредитных организаций в качестве инструмента".

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Как оказалось, он бежал из страны в Албанию. Анкара намерена добиваться его экстрадиции. Озер выпустил заявление, в котором пообещал инвесторам выплатить долги и вернуться в Турцию, чтобы предстать перед судом.

Bloomberg со ссылкой на турецкие СМИ сообщает, что в Thodex вложили средства 390 тыс. инвесторов, их убытки могут достигать $2 млрд. Сам Озер утверждает, что пострадали всего 30 тыс. пользователей.

В Турции наблюдается настоящий криптовалютный бум, жители ищут способы защитить свои сбережения от стремительного роста цен и снижения курса валюты. Инфляция в марте составила 16,2%, что более чем в три раза превышает целевой показатель Центрального банка в 5%. Турецкая лира в этом году упала на 10% по отношению к доллару США.

В прошлую пятницу объем торгов на турецких криптовалютных рынках утроился и превысил $1,2 млрд по сравнению с неделей ранее. Для сравнения, средний дневной объем торгов на турецком фондовом рынке составляет около $3,1 млрд.

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В середине апреля Центральный банк Турции запретил оплату криптовалютой товаров и услуг. Власти считают, что невозможность контроля критповалютных активов создает "риски безопасности и возможных убытков". Кроме того, криптовалюта может быть использована для незаконной деятельности, и подрывает доверие к методам и инструментам, которые в используются в традиционных платежах.

Запрет криптовалют в Турции спровоцировал коррекцию главной мировой криптовалюты биткойна после рекордного взлета его курса. За последние два дня биткойн подешевел на 22%. Лопнувший "криптопузырь" в Турции может привести к обвалу курса "цифровых денег".

Напомним, что недавно в американской тюрьме умер организатор одной из крупнейших финансовых пирамид в истории Бернард Мэдофф.