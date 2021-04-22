В Киевской области продлили действие усиленного карантина из-за коронавируса. Такое решение было принято 22 апреля во время внеочередного заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Отмечается, что ситуация с заболеванием COVID-19 в области пока остается сложной. За последние сутки зафиксировано 877 новых случаев заболевания. Количество госпитализации также остается на высоком уровне.

"Поэтому комиссия приняла решение продлить дополнительные противоэпидемические мероприятия в области еще на неделю до 30 апреля", - говорится в сообщении.

Решением комиссии продлены карантинные мероприятия, введенные 2 апреля:

рекомендовать в зависимости от эпидемического состояния на отдельных территориях решениями местных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;

разрешить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 07:00 по 10:00, с 16:00 до 20:00;

осуществлять перевозку пассажиров в количестве 50%, предусмотренная технической характеристикой транспортного средства I определена в его регистрационных документах;

проинформировать жителей Киевской области об изменениях в графиках перевозок;

рекомендовать руководителям заведений торговли приоритетное обслуживание с 10: 00 до 12: 00 пожилых людей.

Кроме того, на территории области продолжают действовать все противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня.

Ранее сообщалось, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. Также в Министерстве здравоохранения напомнили, кому нельзя делать прививки от COVID.

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