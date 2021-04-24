COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
Майже тринадцять тисяч нових хворих на коронавірус за минулу добу - це дані Міністерства охорони здоров'я. Зокрема, інфікувалися 532 дитини і 230 медпрацівників. Майже чотири тисячі людей потрапили до лікарень.
Найбільше нових заражених на Дніпропетровщині, Харківщині, Одещині, а також у Києві та області.
Хвороба забрала життя майже чотирьохсот людей. Натомість змогли побороти недугу понад 13,5 тисяч українців.
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