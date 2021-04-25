Попри індексацію пенсій та підвищення мінімалки, українські виплати все одно - одні з найнижчих у Європі. За оцінками експертів, бодай до рівня сусідньої Польщі ми зможемо дотягнути хіба років за 30.

Так довго чекати готові не всі. Офіційно за кордоном постійно працюють понад 3 мільйони українців. Не офіційно - удвічі більше. І щороку зростає кількість тих, хто планує повернутися в Україну лише на пенсії.

Але що чекатиме наших заробітчан удома? Чи можуть вони претендувати на пенсію в євро й доларах? І на які іноземні виплати можуть розраховувати українці? - все знають наші кореспонденти з Тель-Авіва, Києва та Рівного.

Владислав з адвокатом обговорюють подробиці справи. Колишній працедавець - логістична компанія - навідріз відмовляється виплачувати українцю все, що винна. Тож доведеться йти в суд.

Алекс Зернопольський, адвокат:

Полностью, все пенсионные отчисления, которые они тебе должны, но клали в карман, мы у них выбьем через суд, но это возьмет какое-то время.

Після попередніх підрахунків виходить, що Владу недоплатили близько 10 тисяч доларів. Сума чималенька. І цей випадок - непоодинокий. Ізраїльські працедавці зазвичай просто приховують від іноземних працівників те, що їм належить. Бо крім зарплати, є багато інших обов'язкових виплат. Пенсійні відрахування, відпускні, виплати при звільненні й навіть оздоровчі!

Владислав Пешко, українець, який працює в Ізраїлі:

Когда я решил увольняться, то работодатель сказал, что он мне ничего не должен. Я ему начал доказывать, что я ничем не отличаюсь от гражданина страны и мне полагаются все выплаты. На что он сказал, нет, такого быть не может, ты не гражданин и ничего тебе не положено.

Влад, який за три роки непогано вивчив іврит, усі ці виплати знайшов у зарплатній відомості. Та частіше іноземці, не знаючи мови, не звертають уваги на записи в цих квитанціях, чим і користуються їхні боси.

Алекс Зернопольський, адвокат:

Они в первую очередь думают о той зарплате, которую они получают за час работы. Это обычно почасовая оплата. Поэтому, они не знают о каких-то других правах, которые им полагаются в соответствии с израильским законодательством.

І гірше тим, хто вже поїхав із Ізраїлю, так і не отримавши всі виплати.

Олексій Коваленко, адвокат:

Только за последние несколько недель у нас были десятки обращений от граждан Украины, которые покинули страну, находятся за пределами и надеются получить то, что им полагается.

Більше, ніж Владу, пощастило нашому іншому герою.

Сьогодні механік Іван працює в Рівному на СТО. А ще донедавна він будував будинки в Ізраїлі. До цієї країни Іван поїхав на роботу за державною програмою. Український центр зайнятості оформив усі документи.

Іван Щепанський, українець, який працював в Ізраїлі:

Я почав шукати роботу за кордоном і побачив в інтернеті об'яву в фейсбуці типу робота в Ізраїлі. Написано - офіційне працевлаштування, думаю заради цікавості почитаю, що це таке. Я пройшов професійний екзамен арматурником, пройшов медкомісію і поїхав в Ізраїль.

В Ізраїлі рівнянин пропрацював рік. За цей час його бригада звела п'ять дев'ятиповерхівок і трирівневу парковку. Витрати на житло й медстраховку взяла на себе ізраїльська фірма. Власним коштом - хіба харчування. На податки і внески до Пенсійного фонду Ізраїлю йшло 700 шекелів - це мінус 200 доларів із зарплати.

Іван Щепанський, українець, який працював в Ізраїлі:

У мене було три з половиною тисячі доларів зарплати на місяць.

А коли Іван вертався додому, прямо в аеропорту йому на руки віддали майже всі гроші, які Ізраїль стягував до Пенсійного фонду.

Іван Щепанський, українець, який працював в Ізраїлі:

Фірма, в якій я працював, видала пакет документів, по яких я можу отримати свої податки. Я пройшов паспортний контроль і тоді підійшов - там спеціальний банк і мені виплатили всі гроші. У мене за рік получилося десь півтори тисячі євро.

А от чи зараховується ізраїльський трудовий стаж тут, в Україні? Іван навіть не цікавився.

Іван Щепанський, українець, який працював в Ізраїлі:

Чесно, я не дізнавався через те, що в Україні. Я працюю зараз офіційно, але я не розраховую на пенсію через те, що я знаю, що за неї в принципі вижить в Україні неможливо.

Заробітчанство - доля мільйонів українців. Причому здебільшого це низькокваліфікована робота.

Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування:

Майже 90 відсотків українців, які шукають роботу за кордоном, шукають роботу у сфері звичайної фізичної праці. Вони не хочуть вивчати іноземні мови, не хочуть проводити якусь перекваліфікацію, вони не хочуть підтверджувати свої дипломи. Вони хочуть заїхати і заробляти гроші вже тут і зараз.

Залужжя - колоритне село на Закарпатті. Тут живе понад три тисячі людей. Розташоване неподалік від Мукачева, та навіть тут чи не в кожній хаті - заробітчанин.

Володимир, житель Залужжя:

Офіційно документ здав, бачите, тепер іду з візового центру.

Більшість працює в Європі: Чехія, Угорщина, Польща. Юрій саме повернувся з візового центру, після Великодня їде в Прагу на будівництво, за робочою візою.

Юрій, українець, який працює в Чехії:

Страховку оплачує, у візу входять ті всі податки, всі якби у нас, в Україні знімаються, а ще там знімаються, но такі як страхова, но ще там податки знімають.

Хлопцю - 27 років, і вже 8 з них він заробляє саме за кордоном. У нього в Україні навіть немає трудової книжки, і про свій стаж він поки що не замислювався. Бо, каже, навіть при сумлінній сплаті податків на батьківщині розраховувати на безтурботну старість не варто.

Юрій, українець, який працює в Чехії:

Чи буде пенсія, чи не буде то такоє, бо тепер даже хто робив цілоє життя старенькі бабки діти, та вони там робили много рокув пенсію має стандартну, например там 2 тисячі гривень за 2 тисячі гривень се нереально прожити.

А Василь уже понад 10 років працює далекобійником в угорській фірмі. Робота - офіційна. Каже: за всі роки жодного разу не цікавився, куди йому зараховується стаж. І не планує. Його мета - заробити грошей, аби вистачило й на старість.

Василь, українець, який працює в Угорщині:

У банку трилітрову. Щоб була пенсія, щоб не треба було ходити - подайте люди.

Український трудовий мігрант може розраховувати на закордонну пенсію, якщо він там пропрацював щонайменше рік. Плюс з Україною мають бути укладені угоди про соціальне забезпечення. Наразі вони діють із Португалією, Іспанією, Чехією, Словаччиною, Польщею та країнами Балтії.

Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування:

Дійсно, потрібно щоб наш уряд уклав подібні угоди про соцзабезпечення з Італією та Німеччиною. Італія, це країна де працює дуже багато українських жінок. А Німеччина - це країна куди найближчі 3-5 років буде поступово зміщуватись трудова міграція.

У Євросоюзі діють такі закони: працевлаштований офіційно - отже роботодавець сплачує за тебе внески у Фонд соціального страхування. І навіть після кількох років роботи якась пенсія, та буде, - каже Олександр. Він зараз працює в Ірландії і добре вивчив питання.

Олександр Добробаба, співробітник міжнародної компанії в Ірландії:

На скільки я розумію, після досягнення пенсійного віку треба буде просто звернутися до відповідних органів і вони або перерахують ті гроші в іншу країну, де я на той момент буду знаходитися, або просто переведуть ці самі гроші на карточку.

Якою буде ця пенсія - вже інше питання. Звісно, за кілька років роботи можна розраховувати на невеликі суми. Приміром, якщо в Ірландії для мінімальної пенсії треба пропрацювати 10 років, то в Бельгії - 40! Та головне, що варто пам'ятати українцям: вони мають звернутися до Пенсійного фонду країни, в якій працювали. І отримати зароблене.