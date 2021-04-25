Після введення локдауну ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Києві дещо покращилася, але місто досі залишається в "червоній" зоні карантину. Про це в неділю ввечері, 25 квітня, в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявив мер Киева Віталій Кличко.

"Сьогодні ситуація трохи краща, але хотів би нагадати, що за добу сьогодні в нашому місті, в столиці України, померли 30 людей, 324 людини померли за останній тиждень, і всього за час пандемії померли від коронавірусу 4445 людей. Давайте робити все для того, щоб ні в якому разі не потрапити в ці жахливі цифри. Все залежить від кожного з нас", - сказав міський голова.

Він також зазначив, що через карантинні обмеження великих фінансових втрат зазнали представники малого та середнього бізнесу.

"Тільки минулого року місто втратило 5 мільярдів гривень надходжень у бюджет. Зараз тільки за перший квартал цього року місто втратило понад 2,5 мільярдів гривень. Це великі цифри, але життя і здоров'я залишаються ключовим пріоритетом. Я переконаний у тому, що ми зможемо й отримати гроші, і знову повернутись до нормального життя, але в одному випадку: якщо ми будемо живі та здорові", - підкреслив Кличко.

Мер столиці наголосив, що хоча й не всі дотримуються правил жорсткого карантину, але все ж обмеження проїзду в міському транспорті, закриття всіх ресторанів та кафе дало результати, й у Києві на сьогодні спостерігається значне зменшення числа захворювань на коронавірус.

"Зараз свята будуть, Великдень. Я звернувся до всіх конфесій нашого міста: якщо є можливість - проводити богослужіння в режимі онлайн, якщо нема - дотримуватись ключових правил: температурний скринінг кожної людини, яка заходить до церкви, одна людина на 10 квадратних метрів і дотримання ключових правил, про які, я сподіваюся, знають усі", - додав Віталій Кличко.

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