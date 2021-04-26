США та ЄС узгоджують взаємне визнання "паспортів вакцинації" [ Редактировать ]
Американці, які отримають повне щеплення проти Ковіду, зможуть подорожувати Європою вже влітку. Нині тривають переговори між Брюсселем та Вашингтоном щодо визнання "паспортів вакцинації". В ЄС зазначили, що Штати використовують вакцини, погоджені Європейською медичною агенцією. А процес щеплення сягнув неабиякою прогресу - американці вже отримали понад 202 мільйони доз.
До середини червня повне протиковідне щеплення матимуть 70 відсотків дорослого населення США.
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