Кипр откроет границы для украинцев [ Редактировать ]
С 10 мая Кипр открывает границы для туристов, вакцинированных против коронавируса. Об этом заявил министр туризма Кипра Саввас Пердиос, передает cyprus-mail.com.
Мы сообщим нашим партнерам за рубежом, что с 10 мая полностью вакцинированные люди с 65 недавно открытых нами стран смогут прибыть на Кипр без тестов (на Covid) и без карантина, даже если они будут иметь тесные контакты с людьми с подтвержденными случаями.
Снятие ограничений касается вакцинированных граждан из государств-членов ЕС, Европейского экономического пространства, включая Норвегию и Исландию, а также Швейцарию, Армению, Бахрейн, Беларусь, Канаду, Египет, Грузию, Израиль, Иорданию, Кувейт, Ливан, Катар, Россию, Саудовскую Аравию, Сербию, Украину, ОАЭ, Великобританию и США.
Также на территорию страны будут пускать людей с отрицательным тестом на коронавирус и вакцинированных не принятой в ЕС вакциной от коронавируса, если такой препарат допускается в отдельных странах ЕС.
Относительно будущего сертификата вакцинации, который планируют ввести в ЕС в середине июня, министр уточнил, что Кипр будет принимать его без отрицательного теста на коронавирус с того дня, когда владелец документа будет полностью вакцинирован.
Чартерные рейсы будут разрешены, как только эпидемиологическая ситуация в стране улучшится.
По его словам, до конца мая будет более четкая картина того, как будет проходить год.
Ранее сообщалось, что в украинских больницах фиксируется тяжелая ситуация с коронавирусной госпитализацией.
Также глава Минздрава Максим Степанов заявил о прохождении в Украине пика третьей волны коронавируса.
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