Країни Вишеградської четвірки опублікували спільну заяву [ Редактировать ]
Учасники Вишеградської четвірки опублікували спільну заяву. Сьогодні на екстрену офлайн-зустріч Прем'єр-міністрів Чехії, Словаччини та Угорщини скликав голова польського уряду - Матеуш Моравецький.
Зустріч присвятили російським актам саботажу в Чехії, ескалації ситуації в Україні та Білорусі. У спільній заяві учасники групи висловили солідарність із Чеською Республікою щодо вислання російських дипломатів із країни. Також міністри засудили "акт агресії та порушення міжнародного права Росією на європейській землі".
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