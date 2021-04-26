Зеленський дав завдання підготувати зустріч з Путіним [ Редактировать ]
Чергова пропозиція провести зустріч президентів України та Росії пролунала сьогодні. Володимир Зеленський Під час візиту на Чорнобильську АЕС повідомив журналістам, що дав доручення голові свого офісу Андрію Єрмаку підготувати перемовини з Путіним.
Раніше Зеленський пропонував таку зустріч на сході України, але у відповідь отримав пропозицію провести переговори в Москві. Втім, за словами українського президента, головне, щоб ця зустріч та розмова відбулися, а місце - це вже деталі.
Володимир Зеленський президент України:
Я вже дав завдання керівнику офісу президента Андрію Єрмаку щоб він з'єднувався з адміністрацією Путіна і щоб вони знайшли порозуміння і знайшли терміни і місце і чи місто де ми можемо зустрітися.
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