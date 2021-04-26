За словами українського президента, головне, щоб ця зустріч та розмова відбулися

Чергова пропозиція провести зустріч президентів України та Росії пролунала сьогодні. Володимир Зеленський Під час візиту на Чорнобильську АЕС повідомив журналістам, що дав доручення голові свого офісу Андрію Єрмаку підготувати перемовини з Путіним.

Раніше Зеленський пропонував таку зустріч на сході України, але у відповідь отримав пропозицію провести переговори в Москві. Втім, за словами українського президента, головне, щоб ця зустріч та розмова відбулися, а місце - це вже деталі.

Володимир Зеленський президент України: