Про "режим тиші" на Донбасі не нагадує нічого

Говорити Зеленський хоче не лише з Росією. До вирішення конфлікту, на його думку, слід залучити ще й Сполучені Штати, Канаду та Велику Британію.

Це на додачу до Німеччини із Францією, які є учасниками "нормандської четвірки". Офіційна Москва таких планів не підтримують і називає їх "тривожним сигналом". А от про "великоднє перемир'я", за словами Зеленського майже домовилися. Залишилося узгодити лише формулювання.

Хоча наразі про "режим тиші" на Донбасі не нагадує нічого. Там і далі лунають вибухи сьогодні від початку доби вже шість атак. Ворог б'є по українських позиціях забороненими калібрами. Нашим військовим доводиться стріляти у відповідь. З передової - репортаж Руслана Смєщука.

Залишки ворожої керованої протитанкової ракети - так званого ПТУРа, розбита автоматна обойма, засохла кров на землі. Саме в цьому місці днями загинув український військовий.

В'ячеслав, військовослужбовець Збройних сил України:

Це далеко від передової і навпаки наближені до цивільного кладовища. Пуск птура по піхоті це дія саме на вбивство і нажаль, того дня ворог свого добився.

Це позиції під Горлівкою в районі хутора Шуми. Ракету пустили з одного із ворожих териконів. Останніми днями бойовики неодноразово використовували тут керовані комплекси.

"Хлопчик", військовослужбовець Збройних сил України:

Вже декілька разів стріляли ПТУРами. І 200 в нас був. При тому що ПТУР зброя дорога але стріляють навіть по піхоті. В спостережник влучали, є там ушкодження.

Інша ворожа зброя також не мовчить. "Прилітає" тут щоденно, розповідають українські солдати.

"Білий", військовослужбовець Збройних сил України:

Снайпера работали і работають, супротивник використовує заборонені міномети 82 и 120 мм, гранатомети, стрелкотня буває.

Але попри такі умови, з бойовим духом тут все гаразд.

"Хлопчик", військовослужбовець Збройних сил України:

В нас хлопці що пройшли 14, 15 рік із досвідом - так шо готові зустрічати всіх хто піде. "Рашн федерейшн" нагнали туди техніки, ми знаємо якої там і, важка броня, але готові.

Прикриваючись навчанням, бойовики підтягнули до лінії зіткнення декілька сотень одиниць важкої техніки, це зафіксували навіть спостерігачі ОБСЄ.