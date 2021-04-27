Жителька Рівного вистрибнула з палаючої квартири на автомобіль [ Редактировать ]
Одна жінка постраждала під час пожежі у багатоквартирному будинку Рівного. Мешканка однієї з квартир на третьому поверсі ще до приїзду рятувальників вистрибнула з вікна охопленої полум'ям будівлі і впала на легковий автомобіль.
Із переломом ноги її доправили до лікарні. Вогонь пожежники приборкали. В одній із квартир вигоріла кімната та речі домашнього вжитку. Причину - встановлюють.
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