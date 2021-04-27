На більшій частині території Німеччини почала діяти комендантська година. Навіщо її запровадили, які штрафи загрожують порушникам і чи звільнять від цього обмеження вакцинованих громадян? Тетяна Логунова розповість.

Поодинокі перехожі, порожній громадський транспорт і припарковані автівки. Так у нічний час тепер виглядають Берлін, Мюнхен, Гамбург та інші великі міста Німеччини. У більшості регіонів країни діє комендантська година. Її автоматично запровадили усюди, де зафіксовано понад сто нових випадків зараження коронавірусом на сто тисяч населення.

Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:

Це новий інструмент у нашій боротьбі з пандемією. І я переконана, що він необхідний. Наразі у нас вирує третя хвиля, і домінує більш заразний варіант вірусу.

Знаходитися на вулиці без поважної причини німцям заборонили з десятої вечора до п'ятої ранку. Виняток зробили для людей, які у пізній час повертаються додому з роботи або терміново мусять провідати хворого родича. А ще для тих, хто хоче вийти на пробіжку чи прогулянку перед сном. Втім, робити це дозволяється тільки поодинці. Порушникам загрожує штраф від п'ятдесяти євро.

Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:

Жодній країні ще не вдалося подолати третю хвилю без суворих карантинних заходів, до яких належить і комендантська година. Єдиний загальнонаціональний механізм "аварійного гальмування епідемії"- це той інструмент, який допоможе нам зупинити темпи поширення коронавірусу і врятувати систему охорони здоров'я від перевантаження.

З канцлеркою не згодні вчені. Вони проаналізували, як різні карантинні заходи впливали на статистику захворюваності. Найбільш ефективним інструментом виявилася аж ніяк не комендантська година, а закриття шкіл і дитсадків.

Георг Гьотц, професор університету міста Гісен:

Наше дослідження показало, що ефект нічної комендантської години по суті нульовий. Ми порівняли статистику захворювання в регіонах, де на початку року вже запроваджували це обмеження, і де ні. Нам не вдалося зафіксувати жодного статистично значущого ефекту.

Запровадження нічної комендантської години намагаються оскаржити і в Конституційному Суді. Цей орган вже отримав кілька десятків скарг від політичних партій і простих громадян.

Тим часом, інфекціоністи закликають уряд звільнити від дотримання комендантської години вакцинованих жителів країни. І тих, хто нещодавно перехворів на коронавірус і має антитіла. Відповідну пропозицію уряд планує розглянути найближчими днями.