"Супермен-душегуб" совершил жуткое тройное убийство в Славянске (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Правоохранители раскрыли жуткое тройное убийство в Славянске Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
19 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в Славянске между гаражами работник коммунальной службы нашел труп мужчины с признаками удушения. Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность убитого - им оказался 56-летний местный житель.
В его квартире оперативники нашли еще два женских тела с перерезанными шеями. Убитыми оказались 54-летняя сожительница погибшего и его 79-летняя теща-инвалид. Пожилая женщина не могла самостоятельно передвигаться и была прикована к инвалидному креслу.
В ходе следствия правоохранители восстановили хронологию трагических событий и выяснили личность изверга. Им оказался ранее судимый 26-летний местный житель.
Как оказалось, накануне мужчина, тело которого нашли за гаражами, пригласил его к себе в гости. По дороге в магазин между ними вспыхнула, во время которой "гость" задушил своего знакомого веревкой и спрятал его тело за гаражами.
Убийца сообразил, что семье жертвы известно, с кем он находился. Тогда он решил избавиться от свидетелей и направился к ним домой, где безжалостно зарезал двух женщин.
Изверг скрывался от полиции у знакомых, где и был задержан в костюме "Супермена".
За умышленное убийство с особой жестокостью двух и более лиц ему грозит от 10 лет лишения свободы вплоть до пожизненного срока.
Ранее сообщалось, что в центре Киева на Майдане Независимости произошло убийство.
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