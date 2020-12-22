Ранее судимый 26-летний парень сначала убил своего знакомого, а потом решил избавиться от его семьи Источник: Национальная полиция Украины

Правоохранители раскрыли жуткое тройное убийство в Славянске Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

19 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в Славянске между гаражами работник коммунальной службы нашел труп мужчины с признаками удушения. Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность убитого - им оказался 56-летний местный житель.

В его квартире оперативники нашли еще два женских тела с перерезанными шеями. Убитыми оказались 54-летняя сожительница погибшего и его 79-летняя теща-инвалид. Пожилая женщина не могла самостоятельно передвигаться и была прикована к инвалидному креслу.

В ходе следствия правоохранители восстановили хронологию трагических событий и выяснили личность изверга. Им оказался ранее судимый 26-летний местный житель.

Как оказалось, накануне мужчина, тело которого нашли за гаражами, пригласил его к себе в гости. По дороге в магазин между ними вспыхнула, во время которой "гость" задушил своего знакомого веревкой и спрятал его тело за гаражами.

Убийца сообразил, что семье жертвы известно, с кем он находился. Тогда он решил избавиться от свидетелей и направился к ним домой, где безжалостно зарезал двух женщин.

Изверг скрывался от полиции у знакомых, где и был задержан в костюме "Супермена".

За умышленное убийство с особой жестокостью двух и более лиц ему грозит от 10 лет лишения свободы вплоть до пожизненного срока.

Ранее сообщалось, что в центре Киева на Майдане Независимости произошло убийство.