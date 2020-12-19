В Донецкой области произошло жуткое тройное убийство [ Редактировать ]
В Славянске, Донецкой области, 19 декабря произошло жестокое тройное убийство, входе которого погибли - мужчины и две женщины. Об этом сообщает OBOZREVATEL, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
По данным СМИ, тело 50-лтнего мужчины с перерезанным горлом было найдено просто на улице. Позже в квартире убитого обнаружили тела еще двух женщин с такими же следами насильственной смерти.
Стоит отметить, что все обстоятельства ужасного инцидента и информация о жертвах пока выясняются.
Как ранее сообщалось, в Краснодарском крае житель Армавира зверски расправился с возлюбленной и ее братом. Как известно, мужчина в приступе ярости накинулся на девушку с ножом и нанес ей множество ударов. После он переложил тело 26-летней возлюбленной в ванну.
Ранее, в Деснянском районе Киева мужчина поссорился со своей гражданской женой и выстрелил из пневматического ружья ей в грудь. После содеянного злоумышленник скрылся.
Напомним, мужчина с гитарой ворвался в операционную и напал на медиков, а также девушку, которая на камеру обезглавила сову, расстреляли возле дома.
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