На Черкащині рятують найвеличнішу пам'ятку природи України дуб Максима Залізняка. Дерево свого часу назвали на честь провідника та головного отамана Коліївщини. Тисячолітній 30-метровий велетень росте на хуторі Буда на Чигиринщині. Щоб подовжити рослині життя, тричі на рік сюди приїжджають науковці та арбористи.

Ось так арборист Петро Гордієнко готує альпіністське обладнання для підйому. Дуб Максима Залізняка одне з найстаріших дерев в Україні. Тому за ним кожного року доглядають і підтримують його життя. У перший захід Петро має виявити сухе гілля і обережно його зрізати.

Петро Гордієнко, арборист:

Дивіться, звідси важко визначити які ми гілки будемо обрізати і які ні...чому? тому, що він ще ж не розпустився і звідси взагалі не видно, чи вона суха чи вона жива. Залізимо і подивимось.

Заввишки стародавній дуб 30 метрів, і 9 в обсязі. Догляд за деревом - кропітка робота. Поки Петро обрізає гілля, працівники заповідника "Чигирин" чаклують над ліками від шкідників. Дуб офіційно в реєстрі державних пам'яток природи, тому опіка над ним повністю покладена на історико-культурний заповідник.

Коли ліки готові, їх заливають у ранцевий обприскувач. З ним Петро знову має піднятися на гору і обробити величезний стовбур та гілки.

Дуб, хоча і пам'ятка природи, але його догляд спонсорують меценати - держава не виділяє на це жодної копійки. Поважний вік дерева, 1100 років, зумовлює розвиток різноманітних хворіб. Завдання арбористів вберегти не тільки стовбур, а й коріння. Не так давно на ньому оселився руйнівний гриб-губка. Його видаляють вручну.

Для України дерево має не лише неоціненне природне значення, а й історичне. Під його кроною формувалося гайдамацьке військо Коліївщини, відпочивав Богдан Хмельницький, про дуб згадував і Кобзар. Подовжити унікальній рослині життя - обов'язок перед нащадками - кажуть у заповіднику.

Богдан Легоняк, завідувач філіалу "Холодний Яр" історико-культурного заповідника "Чигирин":

Багато сухих гілок з'являється, є пошкодження шкідниками, ну і є ті чи інші інфекції та захворювання. Ми постійно моніторимо ситуацію і проводимо і проводимо обстеження, фахівці приїжджають до нас не тільки з України, а й з Європи, наші польські друзі.

Цього року дуб оброблятимуть та лікуватимуть ще двічі влітку та восени. У липні вчені вручну переселятимуть з дерева жука-вусача, знищувати його не можна. Адже комаха теж, як і дуб, охороняється законом.