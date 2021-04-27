В Кировоградской области в селе Свердликово Голованевского района произошла 18 апреля трагедия. Через два дня после возвращения из армии застрелился 20-летний Владислав Юзвик. Об этом сообщает "Суспільне".

Сельский голова Василий Бовкун рассказал, что парень наложил на себя руки из-за долгов.

Застрелился якобы из-за долгов. Его шантажировал или обманывал сослуживец. Якобы Владислав отправил ему более 20 тысяч гривен. Парень был холост, за два дня до самоубийства вернулся из армии.

"Надзвичайні новини" выяснили, что Владислав оставил прощальное видео, а на странице в Instagram - пост. Он утверждает, что бывший сослуживец Иван с помощью обмана и шантажа выманил у него 25 тысяч гривен.

Теперь у меня пять кредитов, которые моя семья не в состоянии вернуть.

В предсмертном видео парень рассказывает, что из-за долгов потерял сон, его терроризируют кредиторы.

Едет крыша. Это все из-за него. Он больше трех месяцев не возвращает мне деньги. Выманил более 20 тысяч, каждый раз все больше и больше требует.

Чем именно его шантажирует сослуживец Иван не рассказал. Не стал он делиться проблемами и со своими родители. Теперь хитрым Иваном, который обманул парня и довел до самоубийства, занимается полиция. Открыто уголовное производство по статье "Доведение до самоубийства".

Напомним, что с 27 апреля украинским банкам запретили использовать мелкий шрифт в кредитных договорах. Мелкими буквами обычно прописывают невыгодные для клиента условия, например комиссии.