Банкам запретили использовать мелкий шрифт в кредитных договорах [ Редактировать ]
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Национальный банк Украины запретил финансовым организациям печатать в кредитных договорах текст о дополнительных услугах мелким шрифтом. Соответствующие требования регулятора вступили в силу 27 апреля.
Финансовые учреждения обязаны указывать перечень и стоимость дополнительных услуг в договорах потребительского кредита и использовать в договорах текст, который напечатан шрифтом не менее 11 печатных пунктов.
Потребители неоднократно жаловались, что банки прописывали в договоре мелким шрифтом определенные условия, невыгодные клиенту. Например, комиссию за выдачу кредита, комиссию за досрочное погашение или комиссию за открытие и ведение ссудного счета, при том, что это их обязанность, а не предлагаемая услуга.
Также банкам запрещено менять условия договора без оповещения об этом клиента и требовать с него оплату за еще не полученные услуги, которые указаны в договоре.
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