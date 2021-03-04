В Управлении патрульной службы Львова сотрудник патрульной службы выстрелил себе в голову из табельного оружия. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

По его словам, ЧП случилось утром 4 февраля после построения. В настоящее время причины столь чудовищного поступка полицейского остаются неизвестными.

Сегодня утром после построения в Управлении патрульной полиции на ул. Перфецкого, Львов, по неизвестным причинам работник патрульной полиции выстрелил себе в голову на работе.

Отмечается, что следствие рассматривает как причину смерти также нарушение погибшим патрульным техники безопасности при работе с огнестрельным оружием. Известно, что региональное управление Нацполиции опубликовало сообщение о смерти 40-летнего сотрудника, но без указания причины смерти.

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Кроме того, в Самарском отделении полиции города Днепра старший лейтенант пустила себе пулю в голову. 30-летняя женщина была доставлена в больницу с огнестрельным ранением головы, но вскоре скончалась.

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