У МОЗ пояснили, як вакцинуватимуть корейською Astrazeneca [ Редактировать ]
Щепленим індійським Covishield другу дозу зроблять Astrazeneca корейського виробництва. У МОЗі запевнили вакцини ідентичні і взаємозамінні. Що ж до ризиків - кажуть - вони незначні.
Випадків тромбозу лише п'ять на мільйон. Нагадаю, минулого тижня Україна отримала понад 350 тисяч доз вакцини Astrazeneca корейського виробництва.
Препарат схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я. Для повної імунізації потрібні дві дози - з інтервалом від 4 до 12 тижнів.
Федір Лапій, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики:
Це є вакцина не просто ідентична, а вона є взаємозамінна, бо по своїй технології виготовлена так само. Люди, які отримали першу дозу вакцини Covishield, отримають другу дозу вакциною Skbio, виготовленій в Південній Кореї.
по теме
Найбільше нових заражень у Києві, на Харківщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Щеплених за добу близько 15 тисяч. А від початку кампанії - майже пів мільйона
Від початку протиковідної імунізації вакцинували понад 450 тисяч українців. Напередодні в країні почали щеплювати американським препаратом Pfizer
Серед лідерів за кількістю інфікувань Київ, Харківська, Львівська, Дніпропетровська та Одеська області. За вчора перше щеплення китайською вакциною отримали понад 13 тисяч українців. Загалом в країні щеплено майже 433 тисячі людей
За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, в інтерв'ю одному з національних каналів, в Україні третя хвиля, а переважна більшість хворіє на британський штам
Найбільше інфікувань у Києві - 1625 за добу. Далі йдуть Харківщина та Хмельниччина. Добовий приріст у більш ніж тисячу пацієнтів - також у Запорізькій та Дніпропетровській областях