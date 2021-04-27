Щепленим індійським Covishield другу дозу зроблять Astrazeneca корейського виробництва. У МОЗі запевнили вакцини ідентичні і взаємозамінні. Що ж до ризиків - кажуть - вони незначні.

Випадків тромбозу лише п'ять на мільйон. Нагадаю, минулого тижня Україна отримала понад 350 тисяч доз вакцини Astrazeneca корейського виробництва.

Препарат схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я. Для повної імунізації потрібні дві дози - з інтервалом від 4 до 12 тижнів.

Федір Лапій, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики: