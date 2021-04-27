Вибух стався у старому будинку близько десятої вечора

В Одесі в житловому будинку рвонув газ. Постраждало подружжя пенсіонерів. Двох літніх людей дістали з-під завалів та доправили до лікарні, вони у стані середньої тяжкості.

Вибух стався у старому будинку близько десятої вечора. За даними ДСНС, площа руйнування становить 150 квадратних метрів.