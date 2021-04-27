Олексія Гончаренка заблокували через донос [ Редактировать ]
Заблокували через донос. Народного депутата Олексія Гончаренка позбавили права голосу на Парламентській Асамблеї Ради Європи на три місяці.
За словами самого Гончаренка, голова російської делегації Петро Толстой поскаржився на нього за ситуацію на зимовій сесії ПАРЄ. Тоді український нардеп запостив на своїй сторінці у Фейсбуці відео з образами на адресу Толстого. Назвав росіянина "антисемітом, українофобом та негідником". Тепер Гончаренко планує позиватися до Європейського суду з прав людини.
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