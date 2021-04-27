Про ескалацію біля кордонів говорив і український президент. Він перевірив позиції Збройних сил на адмінмежі з окупованим Кримом. Каже - армія має бути готова до будь-яких сценаріїв.

Володимир Зеленський оглянув бліндаж, окопи та відвідав базовий табір поблизу села Чаплинка. Там йому показали спальний і санітарний модулі, а також польовий спортзал. Двом військовим підрозділам президент передав прилади нічного бачення й тепловізори.

Володимир Зеленський, Президент України: