На херсонському полігоні тренувалися екіпажі ракетних комплексів [ Редактировать ]
Відбивати ворожі атаки сьогодні тренувалися екіпажі тактичних ракетних комплексів "Точка-У". На одному з херсонських полігонів вони вчилися миттєво наводити цілі на умовні кораблі, гелікоптери й десант противника. А ще оперативно змінювати й залишати вогневі позиції.
За словами командувача Об'єднаних сил Сергія Наєва, армійці, задіяні у вишколі, несуть службу на південних рубежах. Там наша розвідка пильно стежить за ситуацією, а особовий склад постійно тренується.
Сергій Наєв, генерал-лейтенант, командувач Об'єднаних сил ЗС України:
Особовий склад, який підпорядкований командуванню об'єднаних сил ЗСУ та діє на півдні нашої країни постійно та системно підвищує свої оборонні спроможності. Наша розвідка повністю володіє обстановкою, а особовий склад готовий до дій за призначенням.
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