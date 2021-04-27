Відбивати ворожі атаки сьогодні тренувалися екіпажі тактичних ракетних комплексів "Точка-У". На одному з херсонських полігонів вони вчилися миттєво наводити цілі на умовні кораблі, гелікоптери й десант противника. А ще оперативно змінювати й залишати вогневі позиції.

За словами командувача Об'єднаних сил Сергія Наєва, армійці, задіяні у вишколі, несуть службу на південних рубежах. Там наша розвідка пильно стежить за ситуацією, а особовий склад постійно тренується.

Сергій Наєв, генерал-лейтенант, командувач Об'єднаних сил ЗС України: