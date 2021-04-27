Війна на Донбасі: журналісти Естонії побували на передовій [ Редактировать ]
А на Донбасі знову втрати. Сьогодні на вибухівці підірвався військовий автомобіль. Один боєць загинув, троє в лікарні. Не припиняються й обстріли від початку доби їх уже шість.
Ворог б'є з важких мінометів, ракетних комплексів та протитанкових гранатометів. Нашим армійцям довелося відповідати вогнем. З передової - репортаж Ігоря Левенка.
Зі стрілецької зброї, з підствольних гранатометів, буває з протитанкових гранатометів стріляють майже щодня, а от з мінометів.
На жаль, із великих калібрів ворожі обстріли почастішали. Околиці Донецька. Шахта "Бутівка". Довкола самі руїни.
Періодично зусібіч ми чуємо вибухи. Лунає якась канонада, армійці щодо цього вже іронічно жартують, мовляв, це і є ось звуки перемир'я. Хоча, веселого насправді тут мало, коли споглядаєш на ось такі пейзажі. Зранку і ці позиції супротивник накрив мінометним вогнем.
Вороги із трьох боків. І тут, майже в оточенні, стримують супротивника наші піхотинці. Небезпека на кожному кроці. Гранатомети, стрілецька зброя, і, особливо, снайпери. Працюють цілодобово і без вихідних.
Оттуда, ззаді вас. Якби ви трохи сюди підійшли. Чому? Бо отам бійничка якраз і вона може прострілюватися.
Руслан, військовослужбовець Збройних сил України:
Буває вдень працюють, буває вночі, робиться кілька пострілів з їх сторони і потім снайпер веде спостереження, щоб влучити в наблюдатєля. На ворожі обстріли українські солдати реагують спокійно та врівноважено. Для них це вже буденність. Про себе жартують, мовляв, томитися від війни їм заборонено статутом. А от тих, кому в мирній Україні набридли новини з фронту, хлопці запрошують до себе.
Руслан, військовослужбовець Збройних сил України:
Ну розумієте, по телевізору це вже сприймається як фільм просто. Поки цього не відчуєш і не побачиш, воно все не так.
А тут реальність сприймають по-іншому. І в цьому переконалися наші колеги. Журналісти з Естонії. Бойові дії на Донбасі не вщухають. Ба навіть під час нашої роботи на передовій медики евакуювали бійця, який отримав контузію.
Антон Олексєєв, кореспондент естонської телерадіокомпанії:
Глядя из Естонии нам кажеться, что здесь ничего не происходит. И внимание к Донбассу вот как опасному регіону, взривоопасному на мой взгляд стало привлекаться уже в конце марта после того как били убити четверо саперов в Шумах.
Та наші солдати попри все певні. Жодним метром української землі вони не поступляться. Кажуть є сили і засоби, аби спровадити чужинців туди, звідки вони прийшли.
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