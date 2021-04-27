Возьмем для сравнения ассортимент современного компьютерного оборудования, так как модели прошлых лет теряют в цене довольно быстро, а ноутбуки 10-летней давности и старше вообще можно приобрести за небольшую сумму.

Но что влияет на формирование стоимости современных ноутбуков, и почему при внешнем сходстве одна модель стоит в 2-3 раза дороже другой?

Не будет принимать в расчет такие факторы, как:

Бренд производителя

Ценовая политика магазина

Стоимость ПО в комплекте

Железо внутри

В первую очередь, на стоимость ноутбуков влияет то, какие конкретно комплектующие производитель установил внутрь корпуса. Стандартный перечень "внутренностей" включает материнскую плату с установленным процессоров, одну или несколько плат оперативной памяти, накопитель данных. Видеокарта, как отдельная плата, присутствует далеко не во всех ноутбуках и ее появление заметно увеличивает ценник.

Стоимость процессора может варьироваться в широком диапазоне, и чем выше производительность (можно проверить в бенчмарках), чем новее "камень", тем выше стоимость. Видеокарты для игровых ноутбуков тоже удовольствие не из дешевых. На ценник может повлиять вместительное хранилище данных в формате SSD, который гораздо быстрее традиционных винчестеров HDD.

А вот серийные ОЗУ, тем более с средней частотой, стоят не так много, поэтому снижение оперативной памяти с 16 ГБ, к примеру, до 8 Гб может не отразиться на ценнике кардинально.

Экран, корпус, вес

Не менее важные для потребителя (пусть и не для каждого) качества – это экран, тип матрицы, диагональ, разрешение. Особенно если вы планируете использовать ноутбук не только для офисной работы, но игр или просмотра фильмов.

Вес, габариты, материал корпуса важны если вы рассчитываете часто возить ноутбук с собой в дороге. К слову, в этом контексте нельзя не отметить аккумулятор и среднее время "жизни" девайса в автономном режиме.

Заключение

Ноутбуки для рядовых задач, серфинга в Сети и не самых современных игр могут стоить недорого, но за современное оборудование с передовыми процессорами и видеокартами придется переплатить.

Помните и то, что в случае с ноутбуком вы платите за мобильность. Если потребности в перемещении техники нет, то вы с большой долей вероятности сможете собрать домашний компьютер с аналогичным набором комплектующих и в довесок купить хороший монитор за ту же сумму.