В нем есть несколько режимов работы красивой подсветки/ фото: CNN

В столице Великобритании Лондоне между двумя высотными домами на высоте 35 метров появился прозрачный акриловый бассейн, массой более 400 тонн.

Толщина стенок сооружения составляет 300 миллиметров, делая их невероятно крепкими. Свое детище инженеры назвали Sky Pool. Конструкция расположена между 9 этажами жилых домов в жилищном комплексе Nine Elms. Глубина "воздушного" бассейна три метра, а ширина - 25. В нем есть несколько режимов работы красивой подсветки.

Отмечается, что посетителями плавательного сооружения могут стать исключительно жители данного микрорайона, стоимость квартиры в котором достигает полутора миллионов долларов. Известно, что бассейн входит в экологический проект Embassy Gardens EcoWorld Ballymore, а саму конструкцию построили в американском штате Колорадо, после чего доставили в Лондон. Бассейн будет официально открыт 19 мая 2021 года.

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Кроме того, в США 29-летний серфингист Фабрицио Стабиле умер после посещения пресного бассейна с волнами в Техасе. Серфингист вдохнул пожирающую мозг амебу вместе с водой, чаще всего Heглepия Фoулepa попадает в организм через нос.

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