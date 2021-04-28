Притулок на Дніпропетровщині: тварин утримували у жахливих умовах [ Редактировать ]
На Дніпропетровщині волонтери та жителі села Сотницьке взялися рятувати тварин із приватного притулку. Кажуть, там у жахливих умовах утримують майже три сотні собак. Тварин не годують, не лікують, а вольєри не прибирають. Забирати чотирилапих довелося з поліцією.
У яких умовах тримали тварин - Олена і досі забути не може, хоча в притулку не працює вже давно. За рік роботи там, дівчина неодноразово вимагала від керівництва належного догляду, врешті - її звільнили.
Олена Голощапова, колишня працівниця притулку:
Ограничили м'ясо, ограничили кашу. Животные начали голодать. У многих был рак. Так как собаки не стерелизованы, они размножались щенки постоянно, умирали от энтерита.
Через захист чотирилапих робочим місцем поплатилася і Тетяна. Каже, не могла витримати, коли помирали цуценята.
Тетяна Дідик, колишня працівниця притулку:
Одна из них начала чихать кровью, она чихала, кашляла. Их забрали то ли на второй то ли на 3 день и потом нам вечером сказали, что они все умерли.
Акіта Роузі з розплідника Анни також опинилися у цьому притулку. Нещодавно в одному з вольєрів її пошматували інші собаки. Коли жінка про це дізналася - приїхала за твариною з Бердянська.
Анна Татькова, заводчик:
Собака с питомника біла продана в семью, что случилось в семье я не знаю, они сдали собаку Вам. Я имею права как заводчик посмотреть.
Та, окрім Роузі, з притулку хочуть забрати й інших тварин. Колишні доглядальниці кажуть, багато голодних і хворих.
Они худые и они должны быть белые. Вот этот пухлый или его поцарапали. Они не должны быть в таком состоянии.
Власницю притулку ми так і не дочекалися, а працівники усі звинувачення про недогляд - відкидають. Кажуть, працюють тут уже 8 років. Тварини потрапляють сюди за різних обставин і піклуються про них добре.
Вот этих собак 6 он привез из под Полтавы, он подобрал их на трасе еще щенками. Вот они растут. Собаки взрослые питаются один раз в день, щенки у нас питаются 3-4 раза в день.
Та такі запевнення не всіх переконують - Анна все ж намагається забрати свого собаку. Хоча й без дозволу.
Віталій Нечепорук, член Дніпровської координаційної ради з захисту тварин:
Животных здесь нужно забирать и чем быстрее тем лучше. Если мы их не заберем, они просто умрут от голода банально.
Після кількох заяв і втручання поліції у притулку таки пішли на контакт і віддали волонтерам песиків, які найбільше потребують лікування. Зоозахисники сподіваються, що після цього у притулку будуть краще ставитися до тварин.
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