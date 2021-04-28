9 590 випадків інфікування COVID-19 виявили в Україні минулої доби. 441 пацієнт помер, понад 20 тисяч побороли недугу, повідомили в МОЗі. Найбільше інфікувань у Києві - більш як тисяча. Далі йдуть Харківщина та Донеччина.

Коли скасують локдаун у Києві, стане відомо сьогодні після засідання міської епідкомісії. Раніше мер Віталій Кличко повідомив, що столиця вже з травня може вийти із червоної зони карантину та потрапити одразу в жовту.

Напередодні у міністерстві охорони здоров'я зазначили, що Київ готовий до переходу у жовту зону. Нагадаю, термін дії жорстких обмежень спливає 30 квітня.