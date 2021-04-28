Говорити про те, що Росія відведе всі свої війська від кордонів України ще зарано. Про це заявив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко. За його словами, Москва частково виводить своїх вояків з території тимчасово окупованого Криму.

Водночас відведення військ від східного кордону України у Воронезькій області так і не спостерігається. А в НАТО пообіцяли пильно стежити за переміщенням російських армійців поблизу українських меж. Очільник Альясну Єнс Столтенберг наголосив - для західних союзників важлива безпека в Україні. Тож організація і надалі підтримуватиме територіальну цілісність України та допомагатиме Києву з реформами.

Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО: