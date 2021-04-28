Очільник НАТО пообіцяв стежити за переміщенням російських армійців [ Редактировать ]
Говорити про те, що Росія відведе всі свої війська від кордонів України ще зарано. Про це заявив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко. За його словами, Москва частково виводить своїх вояків з території тимчасово окупованого Криму.
Водночас відведення військ від східного кордону України у Воронезькій області так і не спостерігається. А в НАТО пообіцяли пильно стежити за переміщенням російських армійців поблизу українських меж. Очільник Альясну Єнс Столтенберг наголосив - для західних союзників важлива безпека в Україні. Тож організація і надалі підтримуватиме територіальну цілісність України та допомагатиме Києву з реформами.
Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО:
Ми побачили зниження напруги і, звичайно, вітаємо це. Водночас будемо дуже пильно стежити за ситуацією і розвитком подій. І ми очікуємо, що Росія припинить нарощування військ і в Україні, і на кордонах. Також сподіваємося, що Росія буде добровільно брати участь у політичному процесі, бо лише шляхом політичних перемовин ми можемо розробити перспективне розв'язання проблеми.
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