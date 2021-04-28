Президент України очікує письмового підтвердження “великоднього” режиму тиші [ Редактировать ]
Що ж до ситуації на Донбасі, Президент знову виступив за розширення Мінського формату. А саме - залучення інших країн. На сьогоднішній відеозустрічі ТКГ Зеленський очікує не лише усного, а й письмового підтвердження так званого "великоднього" режиму тиші. А ще сподівається узгодити з Кремлем дату й місце зустрічі з Путіним. Цим питанням нині займається голова президентського офісу.
Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України:
Треба продовжувати працювати во всіх напрямках, в усіх форматах, тому що ми не знаємо. який формат врешті решт принесе так довгоочікуваний мир на нашу землю, коли ми зможемо повернути всі наші території, повернути наших людей і, дійсно, припинити війну. Поки що не відомо ні дата, ні місце проведення цих перемовин, але я абсолютно впевнений, що вони будуть дуже змістовними, тому що є багато про що говорити.
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