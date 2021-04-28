Мекку затопило: автомобілі опинилися по вікна у воді [ Редактировать ]
Потоп у мусульманській святині, місто Мекка пішло під воду. Однойменна провінція, хоча й пустельна, нині - потерпає від злив.
У самому священному місті на вулицях вирували водні потоки, автомобілі опинилися по вікна у воді. За прогнозами синоптиків, негода протримається до кінця тижня.
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