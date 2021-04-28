У М'янмі почалися бойові дії. Повстанці проти хунти заявили про захоплення кількох військових об'єктів, зокрема базу біля кордону з Таїландом. Там очевидці чули постріли і зафільмували на відео пожежу. Близько півтисячі цивільних із сусіднього села евакуювали.

Видання Гардіан пише, що бойові дії велися і в інших місцях, однак подробиць про це поки що немає. Масові протести проти військового перевороту тривають у М'янмі з 1 лютого, коли хунта відсторонила демократичний уряд. Військові на вулицях вбили десятки мирних демонстрантів.