У М’янмі повстанці проти хунти захопили кілька військових об’єктів [ Редактировать ]
У М'янмі почалися бойові дії. Повстанці проти хунти заявили про захоплення кількох військових об'єктів, зокрема базу біля кордону з Таїландом. Там очевидці чули постріли і зафільмували на відео пожежу. Близько півтисячі цивільних із сусіднього села евакуювали.
Видання Гардіан пише, що бойові дії велися і в інших місцях, однак подробиць про це поки що немає. Масові протести проти військового перевороту тривають у М'янмі з 1 лютого, коли хунта відсторонила демократичний уряд. Військові на вулицях вбили десятки мирних демонстрантів.
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