Мы так привыкли к горячей воде в наших домах и квартирах, что ее отсутствие даже на несколько часов заметно снижает комфорт быта – ни посуде не помыть, ни в душ не сходить. Бойлер – этот как раз тот прибор, который отвечает за подачу горячей воды, он и нагревает ее, и поддерживает заданную температуру.

В каталоге бойлеров в магазинах отопительного оборудования или бытовых гипермаркетах представлены десятки, если не сотни моделей. Когда они нужны, и чем отличаются между собой?

Если нет центрального отопления

Если к дому подведен газ, то за подачу горячей воды обычно отвечает котел (если есть соответствующий контур). Он же обогревает помещение. Но если к дому подведено только электричество, то бойлер становится наиболее комфортным решением для нагрева воды для бытовых нужд.

Большие дома, где точки подачи воды установлены далеко от котла, тоже редко обходятся без установки либо бойлеров, либо накопителей-термосов. Без бойлеров пользоваться водой из котельного контура будет не совсем удобно – придется сливать несколько литров, пока теплоноситель дойдет от котла до удаленной ванной и станет теплым, а вы будете тратить много воды и газа.

Если нужна автономность

Даже в домах с центральным отоплением и подачей теплоносителя из водопровода бойлер нужен. Например, в период отключения горячей воды, в случаях, когда ее дают с перебоями, или сама вода из крана недостаточно высокой температуры.

Установив бойлер, вы сможете автономно снабжать свою семью нужным ресурсом уже через несколько часов, включая оборудование по мере необходимости. В остальное время, когда вода из крана идет достаточно горячей, бойлер можно не включать, экономя электроэнергию.

Чем отличаются разные модели бойлеров?

Первый показатель – объем. Самые популярные модели – это бойлеры с объемом 50 и 80 литров, но, если задаться целью вы можете найти технику с баками и 5 литров, и 200 литров.

Второй показатель – мощность. Обычно бойлеры работают от стандартной сети, а их пиковая мощность составляет от 1 до 3 киловатт (если позволяет проводка). Самые распространенные модели – это 1,5 и 2 киловатта.

Третий – тип монтажа. Большинство моделей вертикальные, и именно их мы видим в квартирах и домах чаще всего. Есть также горизонтальные бойлеры. Если важно скрыть технику, выбирайте бойлеры с возможностью установки под раковину, а если места для бойлера немного, то выбирайте плоские и тонкие слим-модели.

Тип ТЭНа (сухой или мокрый), тип управления (с помощью поворотного тумблера, сенсорных или нажимных кнопок), наличие дисплея – это дополнительные факторы выбора.