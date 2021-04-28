Служба безопасности Украины ликвидировала преступную группировки, которая занималась легализацией и "отмыванием" денежных средств, в том числе через покупку криптовалюты. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленники провели финансовые операции на более чем 240 млн грн, 65 млн из которых - связаны с отмыванием средств. Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.

Организаторы "прачечной" создали ряд онлайн-ресурсов, и через сайты и телеграмм каналы позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные. Их клиентами были не только граждане Украины, но и из стран бывшего СНГ, в том числе России, а также жители самопровозглашённых "Л/ДНР".

Конвертация средств проходила в особо крупных размерах, и с нарушением фактически всех законных процедур: без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в госбюджет. Все транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы.

Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли:

более 43 млн грн;

более 800 кг серебра в банковских слитках;

компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны;

документы, подтверждающие проведение сделок.

Одновременно Госфинмониторинг остановил расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников преступной группы.

Напомним, что в СБУ рассекретили неизвестные сенсационные материалы о Чернобыльской аварии.