Государственный архив Службы безопасности Украины обнародовал секретные документы КГБ, касающиеся катастрофы на Чернобыльской АЭС. В частности среди документов первый доклад директора электростанции Виктора Брюханова о случившемся.

К тому же в документах есть записи переговоров операторов атомной станции и информация об эвакуации 45 тысяч жителей города Припять и близлежащих районов. Также стало известно, что на 1 и 2 энергоблоках ЧАЭС происходили аварии с выбросом радиоактивных веществ и раньше.

После аварии советская власть искала разные "теории заговора", но не признавала реальность. Уже 27 апреля был готов перечень "неблагонадежных" жителей Припяти, иностранных делегаций, которые посещали ЧАЭС, а также "сектантов, представителей немецкой национальности и тех, кто переписывается за границу.

Отмечается, что в июне 1986 года была выдана директива о засеркечивании всех обстоятельств самой масштабной ядерной катастрофы 20-го века. Также никто не знал и о заболеваемости в зараженных радиацией районах.

Читайте также, в Украине запустили авиарейс над Чернобылем. Самолет на протяжении получаса будет кружить над зоной отчуждения на высоте 900 метров и даже приблизится к самой Атомной станции на максимально возможное расстояние.

Кроме того, 35 лет аварии на Чернобыльской АЭС: как изменилась "зона смерти" в наши дни.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.