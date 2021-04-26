В СБУ рассекретили неизвестные сенсационные материалы о Чернобыльской аварии [ Редактировать ]
Государственный архив Службы безопасности Украины обнародовал секретные документы КГБ, касающиеся катастрофы на Чернобыльской АЭС. В частности среди документов первый доклад директора электростанции Виктора Брюханова о случившемся.
К тому же в документах есть записи переговоров операторов атомной станции и информация об эвакуации 45 тысяч жителей города Припять и близлежащих районов. Также стало известно, что на 1 и 2 энергоблоках ЧАЭС происходили аварии с выбросом радиоактивных веществ и раньше.
После аварии советская власть искала разные "теории заговора", но не признавала реальность. Уже 27 апреля был готов перечень "неблагонадежных" жителей Припяти, иностранных делегаций, которые посещали ЧАЭС, а также "сектантов, представителей немецкой национальности и тех, кто переписывается за границу.
Отмечается, что в июне 1986 года была выдана директива о засеркечивании всех обстоятельств самой масштабной ядерной катастрофы 20-го века. Также никто не знал и о заболеваемости в зараженных радиацией районах.
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