Нацполіція та СБУ проведуть чергові антитерористичні навчання [ Редактировать ]
Інше навчання, антитерористичне, розпочала Нацполіція разом з СБУ. У Тернополі та на його околицях правоохоронці чинитимуть опір терористам та диверсантам.
У окремих районах обмежать або заборонять рух транспорту й пішоходів, перевірятимуть документи, оглядатимуть автомобілі.
Тож силовики просять людей з розумінням поставитися до можливих незручностей. І закликають повідомляти про підозрілих осіб, транспорт чи безпілотники поблизу стратегічних об'єктів.
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