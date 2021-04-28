У Тернополі та на його околицях правоохоронці чинитимуть опір терористам та диверсантам

Інше навчання, антитерористичне, розпочала Нацполіція разом з СБУ. У Тернополі та на його околицях правоохоронці чинитимуть опір терористам та диверсантам.

У окремих районах обмежать або заборонять рух транспорту й пішоходів, перевірятимуть документи, оглядатимуть автомобілі.

Тож силовики просять людей з розумінням поставитися до можливих незручностей. І закликають повідомляти про підозрілих осіб, транспорт чи безпілотники поблизу стратегічних об'єктів.