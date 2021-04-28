В Чернигове на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение об ослаблении карантина с 29 апреля. Город до сих пор находится в "красной" зоне. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского горсовета.

С 29 апреля с соблюдением санитарных и противоэпидемических мероприятий на территории города разрешили:

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые проводят деятельность в сфере торгового обслуживания населения, работающих на открытом воздухе помимо торгово–развлекательных центров и развлекательных заведений.

работу субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов) на открытых (летних) площадках.

посещение учреждений специального внешкольного образования спортивного направления.

посещение спортивных залов спортсменами сборных команд города и области, которые осуществляют подготовку к официальным спортивным соревнованиям, включенным в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины.

С 5 мая разрешили:

посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, в том числе, специальных учебных заведений (учебно–реабилитационных центров), учреждений дошкольного образования и учреждений общего среднего образования учащимися 1-4 классов.

проведение спортивно-массовых мероприятий, включенных в календарный план спортивно-массовых мероприятий по видам спорта г. Чернигова на открытом воздухе без зрителей.

Кроме того, в Чернигове планируют возобновить работу городского общественного транспорта в обычном режиме с 5 мая.

Читайте также, с 00 часов 00 минут воскресенья, 25 апреля, Одесская область выходит из "красной" зоны карантина. В области установлен "желтый" уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавируса. состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Кроме того, Львовская область, в том числе и Львов, не в "красной" зоне карантина, теперь в этом регионе действуют ограничения "желтой" зоны. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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