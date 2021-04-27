С 5 мая в Чернигове возобновляется работа детсадов. Также к очному обучению вернутся ученики начальной школы. Об этом сообщает пресс-служба Черниговского горсовета.

Соответствующее решение было принято 27 апреля на еженедельном расширенном совещании в горсовете.

Местные власти объясняют, что раньше этого сделать нельзя, потому что сейчас на улице сильное похолодание, а помещения детсадов отключены от отопления. Температура в детсадах максимально повышается до +14 градусов.

Читайте также Смягчение карантина в Одессе: первые школьники сядут за парты

Отметим, что с 5 мая начальная школа может возвращаться к очному обучению. Относительно температурного режима в школьных зданиях - он таких же как и в дошкольных учреждениях. Однако в горсовете убеждены, что "более взрослые дети больше двигаются, поэтому для учеников этот аспект не такой критический".

По старшей школе вопрос пока остается открытым. Ведь ученики 5-11 классов могут возобновить обучение в школах, если город выйдет из "красной" зоны по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Поэтому официальное решение будут принимать позже.

Читайте также, с 00 часов 00 минут воскресенья, 25 апреля, Одесская область выходит из "красной" зоны карантина. В области установлен "желтый" уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавируса. состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Кроме того, Львовская область, в том числе и Львов, не в "красной" зоне карантина, теперь в этом регионе действуют ограничения "желтой" зоны. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.