В Одесі обірвався ліфт з поліцейськими та понятими [ Редактировать ]
Ліфт із пасажирами зірвався в шахту в одній з одеських багатоповерхівок. В кабіні їхали восьмеро людей. Усіх їх доправили до лікарні.
Підйомник пролетів близько семи метрів: від першого поверху до низу шахти. Коли рятувальники прибули на місце і звільнили пасажирів, виявилося, що всередині поліцейські та поняті, які їхали на слідчі дії. За фактом події порушили кримінальну справу.
Антоніна, мешканка будинку:
Меня до сих пор трусит. Потому что я с детьми каждый день хожу в этом лифте. И меня просто... Мы выходили через шесть минут, пешком спускались. Как раз случилась эта беда. Уже лифт не работал.
Максим Невзоров, заступник директора з хірургічної допомоги КНП "Міська клінічна лікарня №1" Одеської міськради:
Всі госпіталізовані - це чоловіки. Вони госпіталізовані до нейрохірургічного відділення. Із закритою черепно-мозковою травмою. Але там є і супутня травма інших частин тіла. Вони, звичайно, в стані шоку були.
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