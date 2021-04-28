Ліфт із пасажирами зірвався в шахту в одній з одеських багатоповерхівок. В кабіні їхали восьмеро людей. Усіх їх доправили до лікарні.

Підйомник пролетів близько семи метрів: від першого поверху до низу шахти. Коли рятувальники прибули на місце і звільнили пасажирів, виявилося, що всередині поліцейські та поняті, які їхали на слідчі дії. За фактом події порушили кримінальну справу.

Антоніна, мешканка будинку:

Меня до сих пор трусит. Потому что я с детьми каждый день хожу в этом лифте. И меня просто... Мы выходили через шесть минут, пешком спускались. Как раз случилась эта беда. Уже лифт не работал.

Максим Невзоров, заступник директора з хірургічної допомоги КНП "Міська клінічна лікарня №1" Одеської міськради: